Seit 175 Jahren am Jahnplatz

Bielefelder Garten- und Zoofachgeschäft Riemeier feiert in diesem Jahr ein besonderes Jubiläum

Bielefeld

Die Kundin vor dem Regal sucht Samen für neuseeländischen Spinat. „Die sind gerade aus, kommen nächste Woche aber wieder. Ich reserviere ein Tütchen für Sie“, sagt Nicole Beckmann. Unterdessen inspiziert ihr Vater Jürgen Beckmann das Blatt einer Pflanze, die ein anderer Kunde in Alufolie eingewickelt mitgebracht hat – und greift in das Sortiment hinter sich, wo die Mittel gegen Schädlinge stehen.Was ein vielfältiges Angebot und eine gute Beratung für das Fachgeschäft für Garten, Zoo und Deko bedeutet, das zeigt diese kleine Szene aus dem Alltag bei Riemeier. In diesem Jahr feiert das Unternehmen sein 175-jähriges Bestehen.

Von Hendrik Uffmann