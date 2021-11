Seit 40 Jahren unterwegs

Die Wandergruppe beim Abschluss-Grillen am Landhotel Weserblick in Blankenau.

Die Wanderungen der vergangenen vier Jahrzehnte erstreckten sich vom Teutoburger Wald bis in den Solling und vom Reinhardswald bis zum Köterberg. Sie wurden vierzehntägig jeweils am Sonntagmorgen vom Frühling bis in den Herbst hinein durchgeführt. Heinz Hake führte die Wandergruppe bis 2016 und übergab dann die Leitung an Hans-Jürgen Oppermann.

Beteiligung war immer gut

An den Wanderungen haben fast immer mehr als 20 Wanderer teilgenommen. Dabei organisierte immer einer aus der Gruppe eine Wanderung mit anschließendem Mittagessen. Dadurch gab es ausreichend verschiedene Gebiete, die erkundet wurden.

In den Anfangsjahren lagen die Wegstrecken bei 25 bis 35 Kilometer. Mit zunehmendem Alter der Wanderer aber wurden die Wegstrecken kürzer, mittlerweile wandert man etwa zehn Kilometer.

Alte Zeiten lebten in Bildern und Vorträgen auf

Zur Abschlusswanderung ging von Wehrden aus ging es am Wildberg vorbei nach Blankenau, wo im Landgasthaus Weserblick bei einem großen Grillbuffet alte Zeiten bei Bildern und Vorträgen auflebten. Insbesondere Rudolf Pottmeier, der von Anfang an dabei war, erzählte von Erlebnissen und Erfahrungen.