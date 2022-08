Seit 60 Jahren eine Kleingärtnerin in Bielefeld

Bielefeld

Es ist ein seltenes Jubiläum, das Margret Griesbach feiert: Seit 60 Jahren ist sie Kleingärtnerin im KGV Am Stauteich III. Die fast 87-Jährige ist seit 1962 treue, aktive Kleingärtnerin am Stauteich, am längsten dabei und immer noch fleißig. Ihr Garten ist noch heute einer der bestgepflegtesten Gärten der Kleingartenanlage.