Seit 75 Jahren für die Menschen da

Mitten in den Wirren der Nachkriegszeit werden die Caritas Wohn- und Werkstätten (CWW) im Erzbistum Paderborn im Dezember 1946 in der Heiersburg gegründet. Damals noch unter dem Namen Verein für Caritasheime. 75 Jahre später sind die CWW in Paderborn und Warburg eines der größten Sozialunternehmen. Mit seinen vielfältigen Diensten und Einrichtungen in der Alten- und Behindertenhilfe ist er zur festen Säule in der Gesellschaft geworden.

Ein Blick in die Geschichte der Caritas Wohn- und Werkstätten im Erzbistum Paderborn – Dienste und Einrichtungen in der Alten- und Behindertenhilfe

Vorstandsvorsitzende Dagmar Kieselmann begrüßte auf einer kleinen Feier die Leitungskräfte und den Aufsichtsrat. „Im Corona-Jahr haben die Mitarbeitenden Außerordentliches unter ganz besonderen Umständen geleistet. Die Vorgaben aus der Politik kamen oftmals so kurzfristig, dass wir extrem flexibel sein mussten. Dafür möchte ich Ihnen allen danken“, so Kieselmann. Vorstand Matthias Schmidt gab kurzweilige Einblicke in die Geschichte des Verein, und Vorständin Karla Bredenbals betonte neben Aspekten der Organisationsentwicklung die gute Zusammenarbeit des Vorstandes, der in dieser Konstellation seit Anfang des Jahres seine Ämter angetreten hatte.

Blick in die Geschichte

Der Verein für Caritasheime beschränkt sich in der Anfangszeit im Wesentlichen auf die Sicherung der finanziellen, vertraglichen und baulichen Rahmenbedingungen der verschiedenen Einrichtungen. Der Betrieb wurde vielfach verschiedenen Ordensgemeinschaften übertragen. Die Einrichtungen entsprechen dem Bedarf der Nachkriegszeit und reichen von Flüchtlingsheimen, Alten- und Kinderheimen über Kindergärten, Familienpflegeschulen bis zum Heim für Erziehungshilfe.

In den 60er und 70er Jahren konzentrieren sich die CWW Paderborn dann immer mehr auf die Alten- und Behindertenhilfe. Das Heilpädagogische Therapie- und Förderzentrum St. Laurentius in Warburg bietet nach der Grundsteinlegung 1962 seit Dezember 1966 Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen einen Platz zum Leben und Wohnen. Die älteste Einrichtung der Altenhilfe ist St. Raphael in Schmallenberg, die bereits 1954 betrieben wird. Arbeit für Menschen mit Behinderung bietet der Verein seit 1975 mit der Gründung der Schloßwerkstätten in Paderborn-Schloß Neuhaus. Kurz danach kommen die ersten Wohnhäuser für Menschen mit Behinderung im Kreis Paderborn hinzu. Das Wohnhaus St. Kilian in Lichtenau ist eine der ältesten Wohn-Einrichtungen. Es sollten noch mehrere andere Häuser in der Behindertenhilfe folgen.

Die Expansionsphase des Vereins ist Ende der 90er Jahre abgeschlossen. Nach dem Erwerb der Häuser und Einrichtungen beginnt die Phase der Sanierungen, Um- und Anbauten bis etwa 2010. Die entsprechenden gesetzlichen Vorgaben machen es notwendig, dass beispielsweise Doppelzimmer in Einzelzimmer umgebaut oder andere Maßnahmen der Barrierefreiheit umgesetzt werden.

In den folgenden Jahren setzen die CWW Paderborn in seiner Angebotsstruktur verstärkt auf sich verändernde Bedürfnisse von Menschen mit Behinderungen und Senioren. Ambulante Dienste rücken in den Fokus. So bieten die Geschäftsbereiche des Vereins beispielsweise eine Partnervermittlung für Menschen mit Behinderungen, Therapie-Angebote für Autisten, Einrichtungen für Betreutes Wohnen oder Tagespflegen oder externe Arbeitsplätze für Menschen mit Behinderung mitten in der Gesellschaft.

Jüngstes Wohnprojekt

Das jüngste Wohnprojekt, das die CWW Paderborn als Bauträger realisierte, ist ein Wohnkomplex mit 22 Appartements in der Dubelohstraße 160. Zum 1. September 2021 sind hier Menschen mit Behinderungen aber auch Rentner eingezogen. Es ist das erste inklusive Wohnprojekt in Paderborn-Schloß Neuhaus.