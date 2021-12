Kreis Herford



Die Zahl der Menschen, die sich irgendwann seit Pandemiebeginn in OWL nachweislich mit dem Coronavirus infiziert haben, überschritt jetzt erstmals die Grenze von 150.000. Das sind 7,3 Prozent der Gesamtbevölkerung in der Region oder fast jeder Vierzehnte.Der Kreis Herford weist nach Köln und dem Bergischen Kreis in Nordrhein-Westfalen die höchste Sieben-Tage-Inzidenz aus. In OWL liegt er damit an der Spitze. Bei den einzelnen Kommunen ist die Inzidenz in Espelkamp (681,9) und Borchen (556,6) weiter besonders hoch.Die Gesundheitsämter in OWL melden am Montag sieben neue Corona-Todesfälle. Bei den Veränderungen ist zu berücksichtigen, dass die Kreise am Wochende in OWL sehr unheitlich neue Fallzahlen veröffentlichen.