Seit mehr als 60 Jahren engagiert

Rotkreuz-Museumsgründer Jürgen Reuter aus Bad Lippspringe feiert an diesem Montag 75. Geburtstag

Bad Lippspringe/Schlangen

Er ist ein Paradebeispiel dafür, wie aus einer zufälligen Begegnung eine lebensbestimmende Aufgabe wird: Jürgen Reuter fand im Alter von nur 13 Jahren eher durch Zufall zum Deutschen Roten Kreuz – und stellte sich fortan selbstlos in dessen Dienst. An diesem Montag feiert der Gründer der Rotkreuzgeschichtlichen Sammlung in Westfalen-Lippe seinen 75. Geburtstag und blickt auf ein ereignisreiches Leben zurück.

Von Nicole von Prondzinski