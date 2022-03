Sekundarschule Beverungen bittet um Frieden

Die dramatischen Ereignisse in der Ukraine sind auch an der Sekundarschule im Dreiländereck nicht spurlos vorübergegangen. Mit zwei Aktionen zeigte die Schülerschaft der Beverunger Schule jetzt ein sichtbares Zeichen der Solidarität mit den Menschen in der Ukraine und für die Demokratie.

„Der Krieg beschäftigt die Schülerinnen und Schüler. Sie benötigen Gespräche und weitere Angebote, um sich darüber auszutauschen“, sagt der SV-Lehrer Marius Puchta. So gelang es ihm mit großer Unterstützung der Schülervertretung, dass die gesamte Schülerschaft auf dem Schulhof die Worte „Stop War!“ nach-stellte. Auch intensive Gespräche im Unterricht trugen zum Austausch über die aktuellen Geschehnisse bei.

Spendenaktion über drei Tage

Mit einer Spendenaktion über drei Tage haben die Koordinatorin von „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“, Katja Hermneuwöhner, der Schulsozialarbeiter Justus Haack und die Schülervertretung der Schule Sachspenden gesammelt. Die Spenden wurden zunächst im sozialpädagogischen Trainingsraum gelagert und vorsortiert. So sollte es an der polnischen Grenze zur Ukraine leichter sein, die unterschiedlichen Bedürfnisse der flüchtenden Frauen und Kinder zu decken. Nur mit der schnellen Hilfe der Firma Decker aus Dalhausen, die einen Transporter zur Verfügung stellte, war es schließlich möglich, alle Sachspenden zur Lagerhalle zu transportieren.

Die Schulgemeinschaft der Sekundarschule im Dreiländereck bedankt sich bei allen Helfern und Spendern.

Infolge des Krieges in der Ukraine sind bereits jetzt Hunderttausende Schutzsuchende auf der Flucht. Auch die Stadt Beverungen rechnet damit, dass Flüchtlinge hier bei uns Hilfe suchen und auf Unterkünfte angewiesen sind.

Eintrittsgeld wird zur Spende

Beim Heimspiel der ersten Herrenmannschaft des FC Blau-Weiß Weser am Sonntag, 13. März, wird das Eintrittsgeld zur Spende. „Wir spenden das komplette Eintrittsgeld an örtliche Einrichtungen, die geflüchtete Menschen versorgen“, heißt es vom Verein. Das Spiel im Beverstadion beginnt um 15 Uhr.

Stadt sucht Wohnraum für Ukrainer

„Es lässt sich im Moment zwar nicht abschätzen, wie sich die Situation konkret weiterentwickelt, es gilt aber als sicher, dass zusätzlicher Wohnraum benötigt wird.“ So heißt es von der Beverunger Stadtverwaltung. Insbesondere werde die derzeitige Unterbringungskapazität in den vorhandenen städtischen Unterkünften mit Sicherheit nicht ausreichen. Momentan werden Wohnungsangebote für ukrainische Flüchtlinge entgegengenommen. Wer geeigneten Wohnraum zur Verfügung stellen kann, wird gebeten, sich mit der Stadt Beverungen in Verbindung zu setzen. Ansprechpartner ist Michael Sander, telefonisch erreichbar unter 05273/392-151 oder per Email an michael.sander@beverungen.de.