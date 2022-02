Selbstbestimmung am Lebensende

Wer regelt dann die Bankgeschäfte, bezahlt Miete und Rechnungen oder gibt die Einwilligung in die ärztliche Versorgung? Mit der Vorsorgevollmacht kann man eine Person seines Vertrauens ermächtigen, die wichtigen persönlichen und finanziellen Entscheidungen zu treffen. Liegt keine solche Vollmacht vor, wird vom Gericht ein rechtlicher Betreuer bestimmt. Möglichkeiten der eigenverantwortlichen Regelungen werden im VHS-Vortrag „Selbstbestimmungsrecht auch am Lebensende? Patientenverfügung, Vorsorgevollmacht und Rechtliche Betreuung“ am Montag, 14. Februar, ab 18 Uhr in der Gesamtschule am Hallenbad aufgeklärt (eine Hinweistafel im Foyer informiert, in welchem Raum). Aus Infektionsschutzgründen können nur angemeldete Personen teilnehmen. Anmeldungen unter www.vhs-vhs.de oder telefonisch unter der Nummer 05207/91740.