„Selbstgeerntetes wird mehr geschätzt“

Enger

Etliche Stunden verbringt Jannis Grobe jede Woche mit dem Jäten von Unkraut. Der Einsatz von Pestiziden kommt für ihn nicht in Frage. Anfang des Jahres hat der 37-Jährige ein Selbsterntefeld an der Friedrichstraße in Besenkamp angelegt, in direkter Nachbarschaft zum Schröderhof, seinem Arbeitgeber.

Von Daniela Dembert