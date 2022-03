Selbsthilfe macht sich selbstständig

Paderborn

Der Name der Krankheit bleibt gleich, aber die Bezeichnung der Selbsthilfegruppe hat sich geändert. In Paderborn ist aus einer Untergruppe der Deutschen Parkinson-Vereinigung (dPV) das Parkinson-Forum Kreis Paderborn geworden. Unter dem neuen Namen trafen sich deren Mitglieder am Dienstag im Pfarrheim der Kirchengemeinde Sankt Laurentius zum ersten Mal.

Von Dietmar Kemper