„Selbstlernzentrum“ wird gebaut

Land fördert Ausbau und Modernisierung des Theresia-Gerhardinger-Berufskollegs in Rimbeck mit 1,5 Mio. Euro

340 Auszubildende besuchen in Rimbeck das Theresia-Gerhardinger-Berufskolleg des Kolping Schulwerks. Dank einer modernen Lerninfrastruktur im Hauptgebäude und zweier neuer Anbauten sollen Lernende dort noch besser auf ihr Berufsleben vorbereitet werden können. Davon überzeugten sich MdL Matthias Goeken und Rainer Vidal von der Bezirksregierung Detmold bei einem Besuch in der Einrichtung. Der ehemalige Bürgermeister von Nieheim hatte zudem einen Förderbescheid des Landes in Höhe von knapp 1,5 Millionen Euro im Gepäck, den er überreichte.

Von Verena Schäfers-Michels