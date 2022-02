Selbstständig und selbstbewusst

Starke Zahlen, stark Selbstbewusstsein: Auch wenn vielerorts Bankenfusion ein großes Thema sind, will die Volksbank Halle den Weg der Eigenständigkeit bewusst fortsetzen. Der Bankvorstand hat jetzt im Rahmen der Bilanzpressekonferenz für das Geschäftsjahr 2021 Gründe genannt.

Volksbank Halle legt Wachstumszahlen vor und will trotz vieler Fusionen anderswo eigenständigen Weg gehen

Auch wenn überall in der Bankenlandschaft Zusammenschlüsse ein Dauerthema sind und auch vor der Haustür die Aufnahme der Sparkasse Versmold in die große Sparkasse Gütersloh-Rietberg gerade erst durch die Politik abgesegnet worden ist und auch eine Fusion zwischen der Kreissparkasse Halle und der Kreissparkasse Wiedenbrück hinter den Kulissen ein Thema ist, will die Volksbank Halle ihren Kurs der Selbstständigkeit mit viel Selbstbewusstsein weiter verfolgen. Motto: Die Größe ist nicht alles. Beim traditionellen Bilanz-Pressegespräch haben Vorstandschef Harald Herkströter und Co-Vorstand Dennis Blomeyer ihr Selbstbewusstsein mit Zahlen untermauert und den weiteren Wachstumskurs des Kreditinstitutes beschrieben.