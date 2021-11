Selten zu hörende Jugendwerke

Fulminante Jugendwerke von Sergej Rachmaninow und Peter Tschaikowski standen am Mittwoch auf dem Programm des 3. Sinfonie­konzertes der Nordwestdeutschen Philharmonie in der gut besuchten Pader­halle. Die exzellent spielende Nordwestdeutsche Philharmonie erschien in starker Besetzung und demonstrierte einmal mehr, dass sie für unsere Region einen bedeutenden Kulturfaktor darstellt.

Als Klaviersolistin brillierte Ekaterina Litvintseva (1986 im russischen Magadan geboren), die schon 2020 in der Paderhalle mit Richard Strauss‘ „Burleske“ gastierte. Die Leitung des Konzertes am Mittwoch oblag dem renommierten Dirigenten und Pianisten Vahan Mardirossian (1975 im armenischen Jerewan geboren). Bereits als 17-jähriger Musikstudent schrieb Rachmaninow sein 1. Klavierkonzert in fis-Moll, op.1 (1891), welches er 1917 nochmals überarbeitete, kurz bevor er wegen der Russischen Oktoberrevolution in die USA emigrierte.