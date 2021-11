Seltene Exemplare sind echte Hingucker

Nach einem Jahr Pause hat der Vogelzucht- und Schutzverein Delbrück in der Lipplinger Gemeindehalle wieder eine große Anzahl verschiedenster Vögel präsentiert. Von den insgesamt ausgestellten rund 400 Vögeln wurden 200 Tiere von Wertungsrichtern bewertet.

„Die Aufstallpflicht war für uns kein Problem, da die meistern Volieren ohnehin überdacht sind und somit kein Kontakt zu Wildvögeln besteht“, erläuterte der neue Vereinsvorsitzende, Alexander Steppeler. Unter den ausgestellten Vögeln, zeigten sich einige Arten erstmals dem Publikum im Delbrücker Land. So beispielsweise die Atlas-Witwe aus Afrika. Der kleine Vogel mit schwarzem Gefieder, das unter Lichteinstrahlung metallisch-blau oder grün schimmert, ist ein ganz gerissener: Vergleichbar unserem Kuckuck legt er seine Eier in fremde Nester und lässt seinen Nachwuchs von anderen Vögeln ausbrüten und füttern. „Im Gegensatz zum Kuckuck wirft er die Eier seiner Zwangseltern nicht aus dem Nest“, so Alexander Steppeler.