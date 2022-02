Seltene Kombination im Bad Karlshafener Rathaus

Ein abwechslungsreiches Zwischenspiel mit diversen Klangeindrücken der unterschiedlichen Zupf- und Blasinstrumente ist am Sonntag, 27. Februar, von 11.15 Uhr an im Landgrafensaal des Bad Karlshafener Rathauses zu erleben.

Seine Serenade A-Dur hat Joseph Küffner für Klarinette und Gitarre komponiert. Da es sonst nicht besonders viele Werke für diese Instrumentenkombination gibt, haben Andreas Düker (Theorbe, Gitarre) und Anton Säckl (Klarinette, Bassklarinette, Saxofon und Querflöte) fleißig bearbeitet: Robert de Visée hat seine Duette für zwei Lauten geschrieben, Telemann seine Sonate eigentlich für Oboe, seine Fantasien für Blockflöte. Aus dem Barock zieht sich das Programm über Fernando Sor bis hin zu Astor Piazzolla.

Jungstudent mit 14 Jahren

Anton Säckl war bereits mit 14 Jahren Jungstudent am Mozarteum Salzburg, absolvierte sein Konzertdi­plom und studierte an der Musikhochschule Detmold/Dortmund. Er spielt bei musikalischen Inszenierungen am Deutschen Theater in Göttingen, zuletzt in Lazarus und Woyzeck, darüber hinaus hat er regelmäßige Engagements am Stadttheater Hildesheim und an der Staatsoper in Braunschweig.

Andreas Düker studierte Klassische Gitarre in Kassel, seine künstlerische Reifeprüfung im Fach Laute legte er an der Hochschule für Künste in Bremen ab. Neben CD- und Rundfunkproduktionen spielt er bei Opernaufführungen im In- und Ausland, wirkt bei Festivals wie den Göttinger Händelfestspielen oder den Tagen für Alte Musik in Kassel mit und organisiert seit 2015 die Konzertreihe Saitenwechsel-Musik im Parthenonsaal im archäologischen Institut Göttingen.

Es gilt die 2G-plus-Regel

Es gelten die 2G-plus-Regel sowie Maskenpflicht und Abstandsgebot. Wegen der ausgedünnten Sitzordnung bietet die Musikschule an, Plätze per Mail oder Telefon zu reservieren (05672/1744, musikschule-bad-karlshafen@t-online.de). Mindestens die Hälfte der Plätze bleibt für spontane Gäste verfügbar. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten.

Weitere Termine in der Reihe der Rathauskonzerte finden sich auf der Internetseite der Musikschule.