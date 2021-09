Seltene Wechselkröte gibt Rätsel auf

Bielefeld

Es gibt Dinge, die gibt es gar nicht – jedenfalls nicht in Bielefeld. Zum Beispiel die seltene Wechselkröte (Bufo viridis): Amphibienversierte Biologen landauf landab würden darauf wetten, dass die bundesweit stark gefährdete Art in Bielefeld nicht vorkommt; nicht einmal in Ostwestfalen; nicht einmal im Umkreis von 150 Kilometern in NRW, Hessen oder Niedersachsen. Trotzdem ist in Heepen gerade eine Wechselkröte gefunden worden. Wie kann das sein?

Von Markus Poch