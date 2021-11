Unfall in Warburg: Mercedes erfasst drei Personen bei der Abfahrt vom Brüderkirchhof

Warburg

Ein 90-Jähriger ist in Warburg mit seinem Mercedes in eine Fußgängergruppe gefahren. Der Vorfall ereignete sich am Sonntag um 15 Uhr zwischen Brüderkirchhof und Schützenzaun. Dabei wurden drei Menschen verletzt. Die Unfallursache ist unklar.