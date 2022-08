Senioren aus Blick verloren

Der Vorstand der Senioren-Union hat sich in seiner Sitzung am Donnerstag in der Gaststätte Tor Deele in Stukenbrock mit den verkündeten Maßnahmen der Bundesregierung zur Reduzierung der Belastungen aus der Energiekrise befasst und der allgemeinen Verteuerung. Die Senioren der CDU kritisieren „das Chaos bei der geplanten Gasumlage, dem Impfschutz, der Energiepauschale und dem Tankrabatt“.

Der am Monatsende auslaufende Tankrabatt sei weitestgehend ins Leere gelaufen, weil er nach ADAC-Analysen nicht vollständig an die Autofahrer weitergegeben worden und noch deutlich überhöht gewesen sei. Es dürfe auch nicht sein, so der Vorsitzende der Senioren-Union, Siegfried Kosubek, dass bei der Gasumlage die Gaskunden Milliardengewinne der Energieunternehmen sichern. „Das ist unmoralisch! Richtiger wäre es, tatsächlich in finanzieller Schieflage befindliche Unternehmen mit Steuermitteln zu helfen“, so die Senioren-Union.

Minister der Koalition würden nicht müde, immer wieder neue Stützungsprogramme für Bürger anzukündigen, aber auf die Umsetzung muss lange gewartet werden. „Es kommen aber exorbitant gestiegene Energiepreise und Lebenshaltungskosten auf die Verbraucher zu und führen zu bisher nicht für möglich gehaltenen Armutsrisiken. Die Hälfte der deutschen Haushalte ist nicht mehr sparfähig“, sagt Siegfried Kosubek.

Ein weiteres Beispiel für nicht hinreichend durchdachte Maßnahmen sei die Energiepauschale, die Gruppen der Gesellschaft aus dem Blick verloren habe wie Rentner, Studenten und Hartz IV-Empfänger. „Und was ist mit der erwarteten Pandemie-Bedrohung im kommenden Herbst? Es gibt Hick-Hack-Vorschläge, aber keinen klaren Kriterien-Katalog für Maßnahmen“, sagt der Vorsitzende der Senioren-Union.

Deshalb verlangt die Senioren-Union der CDU einen vorausschauenden Anti-Corona-Plan von Bund und Ländern. „Es ist auch entscheidend, dass wir rechtzeitig über ausreichend Impfstoffe verfügen, um gravierende Folgen einer Infektion mit neuen Corona-Varianten zu verhindern. Die USA hat bereits 105 Millionen Dosen Impfstoff gekauft, der auch neue Covid-Varianten abdeckt.“

Angesichts der zunehmend dramatischer werdenden Lage in der Gesellschaft erwartet Kosubek öffentliche Erklärungen des Bundespräsidenten und Bundeskanzlers.