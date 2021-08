Senioren äußern ihre Wünsche

Borchen

Seit zwei Jahren läuft in Borchen das BAGSO–Projekt (Bundesarbeitsgemeinschaft der Seniorenorganisationen) mit dem Ziel, dass möglichst viele ältere Menschen in ihrem näheren Wohnumfeld gesundheitsfördernde Angebote nutzen können. Vieles wurde bereits umgesetzt, weitere Projekte sind in Vorbereitung.