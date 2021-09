Senioren mit Rikschas unterwegs

Dies geschah in Kooperation mit der Senioren-Caritas-Konferenz Holsen unter der Leitung von Marlies Sandbothe.

Nach langer Corona-Isolation kamen ältere Bewohner aus diesen Ortsteilen in den Genuss dieser originellen Besichtigungsfahrt, die von der Fernsehlotterie unterstützt wurde. Dazu wurden die Teilnehmer und Teilnehmerinnen von zu Hause abgeholt. Erster Haltepunkt war der Trafoturm, wo es erfrischende Getränke gab. Haus Beyne und Alpaka-Gehege waren die nächsten Stationen.

Auf der Hofanlage Löseke sahen die Besucher eine modern angelegte Rinderhaltung, wo mehr als 200 Rinder noch auf Stroh stehen, das halbautomatisch erneuert wird. Über den parkähnlichen Schulte-Hof ging die Fahrt dann abschließend zum Heidelbeeren-Hof Heber und zurück zu den Ausgangspunkten. Überall gab es informative und auch heitere Gespräche sowie kleine Köstlichkeiten.

„Unser Verein Nachbarschaftshilfe Salzkotten hat sich bisher in erster Linie um die Belange alter und junger Menschen, mit und ohne Hilfsbedarf, bemüht und ehrenamtliche Helfer ermutigt, sich einzubringen. Dies wollen wir weiter tun – und gleichzeitig unseren Tätigkeitskreis deutlich erweitern“, sagt Claudia Flottmeier, Geschäftsführerin des Vereins. „Wir wollen traditionelle Nachbarschafts-Elemente wie persönliche und finanzielle Unterstützungen in vielen Lebenslagen, aber auch die Solidarität miteinander in großem Umfang fördern.“

Ziel des Projektes ist es, nachhaltige Strukturen zu schaffen. Zum einen soll durch die Vermittlung von Paten und Patinnen eine längerfristige Unterstützung und Beziehung zwischen den Senioren und Seniorinnen initialisiert werden, die sich nachhaltig auf die Lebenssituation auswirkt. Zum anderen ist es Ziel des Projektes, Kooperationen mit bestehenden Angeboten örtlicher Vereine und Initiativen zu fördern.

Das Projekt hat das Ziel, Menschen aus der Einsamkeit und Isolation zu holen und so zu einer Verbesserung der Lebenssituation beizutragen. Hierbei setzt das Projekt mit verschiedenen Maßnahmen an. So sollen Patenschaften geschlossen werden, um Brücken und Begleitung zur Teilnahme am sozialen und gesellschaftlichen Leben zu ermöglichen.