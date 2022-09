Senioren-Union in Bad Wünnenberg gegründet

Mit viel prominenter politischer Unterstützung ist in Haaren der neue Stadtverband Bad Wünnenberg der Senioren-Union an den Start gegangen. Einen Einblick in die Bundespolitik gab dabei CDU-Bundestagsabgeordneter Carsten Linnemann.

„Warum Deutschland jetzt ein Gesellschaftsjahr braucht“, lautete das Thema seines Referats. Doch die rund 50 Zuhörer im Saal der Gaststätte Fischereck bekamen nicht nur das, sondern noch weit mehr zu hören. Linnemann lieferte Einblicke in sein Gefühlsleben, sprach von Zielen der Union, machte Mut, warnte aber auch vor möglichen Horrorszenarien.

Es bestehe aktuell die Gefahr einer Rezession, wie es sie in Deutschland seit mehr als 70 Jahren nicht mehr gegeben habe, sagte Linnemann. Wenn es nicht gelinge, das zu verhindern, drohe eine große Gefahr für die Wirtschaft und damit für den sozialen Frieden in Deutschland.

„Wir leben inzwischen in einer Zeit, in der wir Krisen als normal betrachten müssen“, sagte Linnemann. Eurokrise, Fukushima, Flüchtlingsdebatte, Corona, Umwelt, Energiekrise und Krieg in der Ukraine seien Belege dafür. „Einfach nichts machen, gibt es nicht mehr, jeder muss dazu beitragen, die Krisen zu meistern“, mahnte er.

Ein großes Problem sei, dass die Gesellschaft immer mehr auseinanderdrifte. Daher werde die CDU in ihrem künftigen Programm wieder verstärkt den Menschen in den Vordergrund stellen und dem Einzelnen mehr Eigenverantwortung übertragen. Vor diesem Hintergrund sieht der Bundestagsabgeordnete viele Vorteile in der Einführung eines verpflichtenden Gesellschaftsjahres. Das sei gut für die Persönlichkeitsentwicklung junger Menschen, ist er überzeugt. Dabei sollte das Gesellschaftsjahr breit angelegt sein und auch Hilfseinrichtungen wie etwa Feuerwehr, THW und Rettungsdienste mit einbeziehen.

In ihren Grußworten hatten zuvor CDU-Landtagsabgeordneter Bernhard Hoppe Biermeyer, Landrat Christoph Rüther, Bad Wünnenbergs Bürgermeister Christian Carl und Peter Fröhlingsdorf, Kreisvorsitzender des Senioren-Union, dem Vorstand des neuen Senioren-Union-Stadtverbandes Bad Wünnenberg mit seiner Vorsitzenden Irmgard Schütte Glückwünsche ausgerichtet. In diesem Zusammenhang sprach Fröhlingsdorf von einer erfreulichen Mitgliederentwicklung im Kreis Paderborn. So sei die Mitgliederzahl seit Januar von 545 auf 610 gestiegen.