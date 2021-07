Senioren-WG ein Stück Neuland

Schritt für Schritt. Dieses Motto gilt für den Standortwechsel, den das Diakonische Werk im Kirchenkreis Vlotho in diesem Jahr vollzieht. Die bislang im Gebäudekomplex an der Elisabethstraße im Stadtzentrum untergebrachten Einrichtungen wechseln in die neuen Gebäude, die an der Hermann-Löns-Straße entstanden sind.

In einem Punkt betritt das Diakonische Werk Neuland: Erstmals wird es dort unter seiner Regie ein Wohnangebot für Senioren in Form von zwei Wohngemeinschaften (WG) mit 24-Stunden-Betreuung geben. Sie folgen dem Grundsatz: Jeder Bewohner soll sich so viel und so lange er es kann in die Gestaltung des Alltages und so des Lebens in der Gemeinschaft einbringen.