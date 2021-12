Senioren-WG im Fachwerkhaus

Neues Wohnmodell geht im Februar in Enger an den Start – Umbauarbeiten am Gebäude aus dem Jahr 1810 laufen

Enger

Was zu Studienzeiten oder in der Ausbildung ankommt, ist auch im Alter immer gefragter: das Leben in einer Wohngemeinschaft. Gemeinsam mit anderen älteren Menschen in einem idyllischen Fachwerkhaus samt Garten auf dem Land leben – das ist ab kommendem Jahr in Enger möglich.

Von Kathrin Weege