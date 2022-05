Senne-Brass-Festival zieht um

Statt Safariland Stukenbrock drei Tage „Tuten & Danzen“ in Schniedermann‘s Heckenwirtschaft in Schloß Holte

Schloß Holte-Stukenbrock

Das Senne-Brass-Festival, einst als Auftaktveranstaltung zum Stadtjubiläum 50 Jahre SHS 2020 geplant, soll in diesem Jahr unbedingt stattfinden. Dafür nehmen die Veranstalter einen Standortwechsel in Kauf, der aus wirtschaftlichen Gründen notwendig ist. Statt am Safariland heißt es nun vom 8. bis 10. Juli „Tuten & Danzen“ in Schniedermann‘s Heckenwirtschaft an der Oerlinghauser Straße.

Von Dirk Heidemann