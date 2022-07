Senne Brass: Musik, die man spürt

Premierentag des Festivals in Schniedermanns Heckenwirtschaft in Schloß Holte-Stukenbrock beginnt mit Getöse und Gute-Laune-Musik

„Hauptsache Festival, die Musik ist egal“, sagt einer. In der Tat entwickelt sich der Premierentag zum Treffen von Freunden. DRK-Rettungssanitäter Stefan Siek ist im Dienst, seine Frau hat die Kinder mitgebracht, die erstmal Ohrenschützer bekommen. Brauchen sie auch, je näher sie der Bühne kommen, desto lauter wird‘s. Bürgermeister Hubert Erichlandwehr eröffnet das Festival, eins der Höhepunkte der 50-Jahr-Feier, mit zwei Jahren Verspätung wegen Corona. „Ich liebe Dicke-Backen-Musik, aber nicht nur“, sagt der Bürgermeister, der selbst seit dem 14. Lebensjahr Trompete spielt und am Sonntag im Städtischen Blasorchester im Biergarten selbst auf der Bühne stehen wird. Das Festival soll zur festen Einrichtung werden – im Norden Deutschlands ist das bisher einmalig. Passt zur Stadt, in der viele aktiv in Bläserensembles spielen.