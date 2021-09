Sennebad: Übergangslösung gesucht

Können Schwimmer in Hövelhof bald ein privates Bad oder mobile, überdachte Pools nutzen?

Hövelhof

Schüler, Reha-Sportler sowie die DLRG und der Hövelhofer Schwimmverein sitzen seit fast anderthalb Jahren auf dem Trockenen: So lange ist das Sennebad bereits geschlossen. Jetzt sucht die Gemeindeverwaltung Alternativen, um die Zeit bis zur Eröffnung eines möglichen Neubaus zu überbrücken. Im Gespräch sei, so die Verwaltung, „die Aktivierung eines privaten Bades in Hövelhof“ oder „das Aufstellen von mobilen Pools mit Überdachung“.

Von Meike Oblau