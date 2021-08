Senner Pferde als Stahl-Skulptur

Am Ems-Informationszentrum in Hövelhof ist ein weiteres „Senne für alle Sinne“-Projekt verwirklicht worden

Hövelhof

Den seltenen „Senner Pferden“ ist jetzt eine neue Skulptur gewidmet: Eine lebensgroße Stute und ein Fohlen aus Corten-Stahl „grasen“ seit Dienstag am Parkplatz am Ems-Informationszentrum in Hövelhof, in unmittelbarer Nähe der Fläche, auf der sich die „echten“ Senner Pferde im Sommer tummeln.

Von Meike Oblau