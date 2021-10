Senner Rewe-Markt bekommt grünes Licht

Bielefeld-Senne

Mit rund neun Monaten Verspätung gibt die Politik in Bielefeld jetzt doch grünes Licht für den Rewe-Markt an der Win­delsbleicher Straße in Senne. Die Bezirksvertretung stimmte am Donnerstagabend zu, die Zustimmung im Stadtentwicklungsausschuss am Montag und im Rat im November gilt damit als sicher. Dann können die Handwerker bald loslegen.

Von Peter Bollig