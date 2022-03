Sensible Daten in den Schredder – Familienstammbuch gerettet

Steinhagen

Kai Unkhoff hat am Samstag allerhand zu tun gehabt. Der Mitarbeiter der Harsewinkeler Firma documentos nimmt zahllose Ordner entgegen, steht für Fragen zur Verfügung und hilft den Bürgern an diesem Tag auch in ungewöhnlichen Situationen. Festzuhalten ist in jedem Fall, dass die jüngste Entsorgungsaktion für Altakten, die von der Abfallwirtschaftsgesellschaft des Kreises Gütersloh und der Gemeinde Steinhagen organisiert wurde, einmal mehr auf Riesen-Resonanz trifft.

Von Malte Krammenschneider