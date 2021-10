Service für „Auto-Stehen-Lasser“

Freuen sich über die Zusammenarbeit in Sachen Lastenräder: Corinna Hake, Burkhard Lohmeier, Sylke Arning, Stefan Heinrich, Doris Fleer, Wolfgang Sudeck und Jan Weidner.

Vor etwa einem halben Jahr hat sie zusammen mit Land-Ei Mobil & OWL Mobil und weiteren Mitstreitern in den Lübbecker Ortschaften das Projekt Überlandrad in Bewegung gesetzt: „Auto-Stehen-Lasser“, Familien und Großeinkäufer können ab sofort E-Lastenräder mit elektronischer Motorunterstützung für Familienausflüge, Einkaufstouren und andere Fahrradfahrten buchen, um zu erfahren, wie viel Komfort und Platzangebot diese umweltfreundliche Alternative zum Auto leisten kann. „In größeren Städten gehören Lastenfahrräder sowohl gewerblich als auch privat zum Alltagsbild“, erklärt Corinna Hake vom Fahrradhandel Lohmeier in Lashorst.