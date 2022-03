Servicetelefon für alle Fragen zur Pflege

Für Fragen rund um das Thema Pflege hat das Johanneswerk einen direkten Draht: das Beratungswerk Pflege. Dieser Service, den es seit zwei Jahren bereits an anderen Standorten gibt, wird nun auch auf Steinhagen erweitert, wo das Johanneswerk das Matthias-Claudius-Haus betreibt.

Anna Arslan gehört zum sechsköpfigen Pflegeberatungs-Team am Servicetelefon.

Unter der Rufnummer 05204 / 9125800 ist das Servicetelefon montags bis freitags von 9 bis 21 Uhr und am Samstag von 9 bis 16 Uhr besetzt. Dort können Angehörige wie auch Pflegebedürftige ihre Anliegen loswerden, die dann weitergeleitet werden an die entsprechenden Fachstellen im Hause. Dadurch erhofft sich das Johanneswerk eine Verbesserung der Beratung – insbesondere auch, weil alle Bereiche und Dienstleistungen in den Blick genommen werden und Vernetzungen geschaffen werden können.