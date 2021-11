Sessionsauftakt diesmal im Pfarrheim

Marcus Bracht bleibe dem erweiterten Vorstand weiterhin erhalten, schreibt die Karnevalsabteilung in ihrer Pressemitteilung. Anders Gerd Sinne. Er möchte nach eigener Aussage nur noch im Hintergrund mit Rat und Tat zur Verfügung stehen. Sinne war seit Gründung der Karnevalsabteilung 2003 Schriftführer. Auch hatte er sich um die Digitalisierung aller alten Bild- und Tonaufnahmen gekümmert. Dafür ist ihm nicht nur die Karnevalsabteilung dankbar. Neue zweite Vorsitzende ist Ann-Christin Kreilinger, neuer Schriftführer Fabian Votsmeier.

Und das neue Vorstandsteam hatte auch sogleich eine erste große Herausforderung zu meistern. Im vergangenen Jahr musste coronabedingt der Karnevalsauftakt ganz ausfallen. Und in diesem Jahr steht die übliche Örtlichkeit dafür nicht zur Verfügung, denn der Auftakt findet normalerweise immer am Martini-Samstag im Rathaussaal statt. Da dieser jedoch in diesem Jahr renoviert wird, musste sich die Karnevalsabteilung etwas anderes überlegen. Schnell wurde aber eine Lösung gefunden, und so findet in diesem Jahr der Start in die Karnevalssession am Samstag, 20. November, ab 19.01 Uhr im Pfarrheim St. Johannes statt. Die Gäste erwarte ein kleines aber feines Programm, bei dem natürlich die bewährte Tombola nicht fehlen werde, heißt in der Pressemitteilung. An diesem Abend soll dann auch das Geheimnis gelüftet werden, wer die Nachfolge der noch amtierenden Prinzessin Steffi I. Wibbe antreten darf. Wie im jedem Jahr ist es ungewiss, ob es ein Prinz, eine Prinzessin oder ein Prinzenpaar sein wird.

„Nach der Proklamation ist aber noch nicht Schluss“, verspricht Vorsitzender Sebastian Meschede. „Lange konnten wir nicht zusammen feiern und das wollen wir an diesen Abend nachholen“. Im Anschluss an die Proklamation findet eine Sessions-Eröffnungs-Party in der Gaststätte „Zur Linde“ statt. Ab 20.01 Uhr werden dort die Gäste mit karnevalistischer Musik begrüßt. Beide Veranstaltungen finden für über 18-Jährige nach der 2G-Regel statt und für unter 18-Jährige nach der 3G-Regel. Entsprechende Nachweise sind mitzuführen und werden kontrolliert.

Die neue Session ist auch schon in der Planung. So sei der große Büttenabend am 12. Februar in der Sälzerhalle geplant. Ein Highlight werde dann der Besuch der Siegburger Funken Blau- Weiß sein, heißt es vom Vorstand. Der Kinderkarneval findet am 20. Februar statt. Dabei soll auch wieder „herrH“ in der Sälzerhalle begrüßen werden können.