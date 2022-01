Sewikom entschuldigt sich für Internet-Ausfall

In den Kreisen Höxter und Lippe kann es noch zu Kapazitätsengpässen bei der Bandbreite kommen

Kreis Höxter

Der Telekommunikationsanbieter Sewikom hat die Probleme in den Kreisen Höxter und Lippe eigenen Angaben zufolge am frühen Mittwochmorgen behoben. In beiden Landkreisen hatten tausende Kunden seit Dienstagfrüh keine Verbindung mehr zum Internet gehabt. Sewikom entschuldigt sich bei seinen Kunden.

Von Meike Oblau