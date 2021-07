„Sexuelle Belästigung ist kein Kavaliersdelikt“

Warburg/Kreis Höxter

Wo fängt sexuelle Belästigung an? Beim Alt-Herren-Witz, anzüglichen Blicken oder beim Griff an den Po? Miriam Leitner aus Bad Driburg meint: „Sexuelle Belästigung beginnt nicht erst bei Handgreiflichkeiten, sondern bereits verbal.“ Die 34-Jährige möchte mit ihren Erfahrungen an die Öffentlichkeit gehen, um den gesellschaftlichen Blick auf derartige Belästigungen zu verändern

Von Silvia Schonheim