Shakuntala Banerjee im VHS-Forum

Schloß Holte-Stukenbrock

Angefragt wurde sie von der Volkshochschule schon seit langem für einen Vortrag in der renommierten VHS-Forum-Veranstaltungsreihe. Aber die Auswirkungen von Corona, Ukraine-Krieg und Energiekrise auf das politische Berlin bedeuten für Shakuntala Banerjee, die stellvertretende ZDF-Hauptstadtstudioleiterin in Berlin, seit Monaten einen übervollen Terminkalender. Jetzt hat sie kurzfristig zugesagt, nach Schloß Holte-Stukenbrock zu kommen. Am Mittwoch, 23. November, ist sie ab 19.30 Uhr Shakuntala Banerjee zu Gast in der Aula am Gymnasium.