Shoppen mit Bändchen

30.000 farbige Bändchen hat die Werbegemeinschaft Höxter in diesem Advent schon an Kunden verteilt, und weitere sind bestellt. Jens Klingemann, 2. Vorsitzender Werbegemeinschaft Höxter, zeigte sich sehr zufrieden, dass die Bändchen-Regelung von der Kundschaft so gut angenommen werde. „Sicher und entspannt einkaufe“ laute das Motto für die Höxteraner Geschäfte.

Kunden nehmen Lösung zum 2G-Nachweis in Höxter gut an – 30.000 Exemplare bereits verteilt

Jeden Tag eine andere Farbe: 2-G-Bändchenausgabe im „Schmeckwerk“ am Marktplatz in Höxter.

Seit dem 4. Dezember gilt in NRW die 2G-Regelung für den Einzelhandel. Wer länger in der Stadt verweilen und mehrere Geschäfte besuchen möchte, bei dem wird in einem Einzelhandelsgeschäft oder auf dem Weihnachtsmarkt Impf-/Genesenen Status sowie die Identität kontrolliert. Ist der Status gültig, erhalten Kunden ein farbiges Bändchen, mit dem sie den ganzen Tag in allen Geschäften und Gastronomiebetrieben einkaufen und verweilen können, ohne erneut überprüft werden zu müssen. In 16 Läden gibt es die Bändchen.