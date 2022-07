Show in zehn Metern Höhe

Wieder Open-Air-Sommertheater auf dem Klosterplatz, umsonst und draußen. Die Common Ground-Show zeigt spektakuläre Luftartistik ohne Netz, Akrobatik am chinesischen Mast, aus Holzkisten von winzig klein bis Gartenhaus-groß werden Kulissen und Requisiten: Zeitgenössischer Zirkus, den mehrere hundert Zuschauerinnen und Zuschauer am Freitagabend auf Einladung des Kulturamtes erlebten.

Das Ensemble mit Lisa Rinne, Zinzi Oegema, Iris Pelz, Andreas Bartl, Evertjan Mercier und Christopher Schlunk versteht sich als Kollektiv. Kennengelernt haben sich die Künstler während des Studiums an der Academy for Circus and Performance Art in Tilburg. Vor sieben Jahren dann kreierten sie ihre Show, denn „gemeinsam sind wir mehr als eine Summe von Individuen“.