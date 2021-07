Showband präsentiert zum Neustart viele Hits

Gelungener Auftakt des langen Kultursommers in Nieheim – „Italienische Nacht“ in Stadthalle unterhält Gäste

Nieheim

Mit einem Hauch italienischer Lebensart und Lebenskunst kehrte die Kultur auf ihre angestammte Bühne zurück. Den gelungenen Auftakt zum „Kulturstart 2021“ in Nieheim in den nächsten Wochen mit insgesamt 14 Live-Musik-Events sowie zwei Kabarettveranstaltungen bildete am Samstagabend die „Italienische Nacht“ mit der Showband „Salva & La Nuova Generazione“.

Von Heinz Wilfert