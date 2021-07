Sicher durch die Krise

Geschäftsführer Roger Henke (links) und Vertriebsleiter Andreas Stolle sehen positiv in die Zukunft. Die Paul Henke GmbH & Co. KG sehen sie gut aufgestellt. Neue Geschäftsfelder: Die Paul Henke GmbH & Co. KG stellt auch Zubehör für Büros her (Foto links). Extrusionsprofile (rechts) produziert das Schwesterunternehmen project am Standort in Bad Salzuflen.

Foto: Lemke