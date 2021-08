Sicher nach Hause

Noch stehen die Nachtbussen in der Halle. Ab dem 3. September bringen Sie Nachtschwärmer wieder in den Nächten von Freitag auf Samstag, von Samstag auf Sonntag und vor Feiertagen nach Hause.

„Aufgrund der Lockerungen gehen wir davon aus, dass nun auch wieder deutlich mehr Nachtschwärmer in Paderborn unterwegs sein werden, die für den Heimweg gerne den ÖPNV nutzen möchten“, erläutert Peter Bronnenberg, Geschäftsführer Padersprinter, die Wiederaufnahme des Nachtbusverkehrs. Die Nachtbuslinien waren aufgrund der Corona-Pandemie seit dem 18. März 2020 nicht mehr im Einsatz.

Die Nachtbusse N1 bis N8 des Padersprinter verkehren ab Freitag wieder in den Nächten von Freitag auf Samstag, Samstag auf Sonntag sowie in den Nächten vor Feiertagen. Sie starten an der Haltestelle „Westerntor” zu folgenden Zeiten ihre Touren: N1 Richtung Marienloh 1.30 Uhr/3.30 Uhr; N2 Richtung Neuenbeken 0.30 Uhr/2.30 Uhr; N3 Richutng Kaukenberg 1.30 Uhr/3.30 Uhr, N4 Richtung Dahl 0.30 Uhr/2.30 Uhr; N5 Richtung Wewer 1.30 Uhr/3.30 Uhr; N6 Richtung Gesseln 0.30 Uhr/2.30 Uhr; N7 Richtung Sande 1.30 Uhr/3.30 Uhr; N8 Richtung Sennelager 1.30 Uhr/3.30 Uhr. Die Linien N1 bis N4 sowie die N7 und N8 fahren nach der Haltestelle „Westerntor“ in Richtung Neuhäuser Tor ab. Die beiden Nachtbuslinien N5 und N6 starten von der gegenüberliegenden Seite am Westerntor (Fahrtrichtung Hauptbahnhof).

Die genauen Abfahrtszeiten der letzten regulären Fahrten sowie der Nachtbusse finden Fahrgäste wie gewohnt in der Fahrplanauskunft über die kostenlose Fahrplan-App des PaderSprinter oder auf der Homepage www.padersprinter.de.