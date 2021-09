Sicherheit für Radler

Wer als Radfahrer auf der Wertherstraße in der Ortsdurchfahrt Großdornberg unterwegs ist, hat‘s nicht leicht. Einen separaten Radweg gibt es dort nicht. Der Seitenstreifen ist mit Autos zugeparkt. Die Verkehrsdichte ist wegen der angrenzenden Geschäfte relativ hoch. Das soll sich nun ändern.

Einstimmig hat die Bezirksvertretung Dornberg am Donnerstag beschlossen, dass die Radwegeverbindung in beiden Richtungen sicherer ausgebaut werden müsse. Die Verwaltung soll die Angelegenheit prüfen und einen entsprechenden Vorschlag unterbreiten, hatten Grüne, SPD und Linke in der Bezirksvertretung beantragt. Dem waren auch CDU und FDP gefolgt.