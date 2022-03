„Sicherheit ist wichtiger als Freiheit“

Schloß Holte-Stukenbrock

Zehn Jahre nach dem arabischen Frühling zieht Jörg Armbruster Bilanz: gibt es noch Hoffnung im Nahen Osten? Der langjährige Auslandskorrespondent für den Nahen und Mittleren Osten bei der ARD war am Mittwochabend im Rahmen des VHS-Forums zu Gast. In der Kreissparkassen-Filiale Schloß Holte stellte er 50 Zuhörern sein neues Werk „Die Erben der Revolution: Was bleibt vom Arabischen Frühling?“ vor.

Von Laureen Fockel