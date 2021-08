Sichtbar bleiben trotz Corona

Beginn – so denn die dann geltende Corona-Schutzverordnung es zulässt – soll um 15.30 Uhr auf dem Rathausplatz sein. Wo der Demonstrationszug entlanglaufen wird und wie viele Teilnehmer im folgen werden, steht zur Zeit noch nicht fest. Unter anderem stellt auch die Jahnplatz-Baustelle eine bislang unbekannte Variable dar, so die Organisatoren. „Um als LSBTIQ (Lesben, Schwule, Bisexuelle, trans- und intersexuelle sowie queere Menschen) sichtbar zu bleiben, finden drei Fahrraddemos statt. Die erste hat bereits stattgefunden, die zweite startet am 13. August um 19 Uhr auf dem Kesselbrink, die dritte am 3. September“, sagt Friederike Vogt, Koordinatorin bei der Gleichstellungsstelle der Stadt Bielefeld.

