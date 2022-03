Sichtbare Zeichen für »Europas Künstlerweg«

Unterstützung von kirchlicher und staatlicher Seite bekommt Nirgül für ihr ambitioniertes Projekt Europas Künstlerweg. Von links Pfarrer Christian Eckey, Nirgül, Streetartkünstler OXITIXO und Bürgermeister Dirk SpeckmannAuch Versmold gehört zu den Städten, die sich an Europas Künstlerweg beteiligen. Bürgermeister Michael Meyer-Hermann freut sich mit Nirgül über zwei Streetart-Figuren vom Künstler OXITIXO. In Vorbereitung von Europas Künstlerweg der Isselhorster Künstlerin Nirgül (Mitte) war Elisabeth Lammers vom Elternrat des Europaparlaments aus dem französischen Colombes bei Dirk Speckmann auf der Natur- und Freilichtbühne zu Gast.Im Bereich der Schulstraße erinnern die Figuren von OXITIXO unverkennbar an die Ravensburg

Foto: Stadt BorgholzhausenArmin Holtkamp