Sie haben den Blues

Live-Musik am Vlothoer Hafen – Konzert wurde kurzerhand „an die frische Luft“ verlegt

Vlotho

Eigentlich sollte das Konzert „Blues und Boogie Explosion“ in der Kulturfabrik über die Bühne gehen. Das Kulturbüro der Stadt Vlotho hat es in Absprache mit den Künstlern kurzfristig in den Hafen verlegt, weil viele Menschen nach wie vor Innenräume meiden, trotz 3-G-Regelung.

Von Frank Lemke