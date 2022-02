Sie haben die Corona-Regeln genau im Blick

Bad Oeynhausen

Es ist Donnerstag, 19 Uhr. Nieselregen hängt in der Luft. In der von Straßenlaternen und Schaufenstern erleuchteten Fußgängerzone sind an diesem ungemütlichen Winterabend nur wenige Passanten unterwegs. Anja Korsmeier und André Kroniger haben gerade einen routinemäßigen Rundgang durch den Kurpark hinter sich gebracht. Jetzt beginnt für die beiden Mitarbeiter des Außendienstes des Bereichs Sicherheit und Ordnung der Stadt Bad Oeynhausen der zweite Teil ihrer Schicht: Sie überprüfen, ob in den Gastronomiebetrieben in der Innenstadt alle geltenden Corona-Regeln eingehalten werden.

Von Malte Samtenschnieder