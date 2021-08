Sie holt die Prominenz in die Provinz

Werther/Versmold

Es ist eine besondere Auszeichnung, verliehen an einem besonderen Tag: Gesine Klack aus Versmold, Buchhändlerin nicht nur in ihrer Heimatstadt, sondern auch Gründerin und langjährige Inhaberin des „Lesezeichens“ in Werther, ist am Montag von Ministerpräsident Armin Laschet mit dem Verdienstorden des Landes Nordrhein-Westfalen geehrt worden.

Von Margit Brand