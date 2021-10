Sie ist Engers neue Bücherexpertin

Enger

Das ging schnell: Ende September trat Christel Euler, langjährige Leiterin der Engeraner Stadtbücherei, in den Ruhestand. Ein lückenloser Wechsel folgte in der Leitung der Einrichtung. Denn bereits seit dem 1. September konnte sich Nachfolgerin Laura Wagner in das Aufgabenfeld einarbeiten.