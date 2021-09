Sie marschieren wieder

Höxter

Säbel und Orden glänzten in der Spätsommersonne, Fahnen und prächtige Uniformen spiegelten sich in den Schaufenstern, Marschmelodien erklangen am Samstagabend in Höxters Innenstadt: Das Sommerfest der Höxteraner Schützengilde weckte Erinnerungen an vergangene, glanzvolle Feste – und Vorfreude auf die kommende Saison.

Von Iris Spieker-Siebrecht