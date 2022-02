Sie möchte eine Erzbischöfin

Paderborn

Bischöfe sind gar nicht staubtrocken. „Sie haben uns viel von sich erzählt und wollten auch viel von uns wissen“, erinnert sich Finja Miriam Weber an ein Essen bei der dritten Synodalversammlung Anfang Februar in Frankfurt. Mit dem Satz „Der Tisch kann eine Frauenquote gebrauchen“ hatte sich die gebürtige Paderbornerin mit zwei weiteren jungen Frauen zu den zwei Erz- und drei Weihbischöfen gesetzt. Am Ende durfte Finja Miriam Weber sogar den Ring des Freiburger Erzbischofs Stefan Burger anprobieren.

Von Dietmar Kemper